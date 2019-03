BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat eine Umkehrung der Regeln für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen gefordert, um in Deutschland wieder mehr Tarifbindung zu ermöglichen. Im Moment könne man beantragen, die Allgemeinverbindlichkeit zu erklären, aber dem müssten die Spitzengremien von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustimmen. "Wenn einer von den beiden Veto sagt, dann passiert es nicht", erklärte Habeck im ARD-Morgenmagazin. "Das könnte man umdrehen", schlug er vor. "Man könnte sagen, wenn der Antrag nicht einstimmig verhindert wird, dann gilt er."

So könne man "den Zug zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung ausweiten". Eine andere Möglichkeit wäre eine Änderung der numerischen Zusammensetzung des Spitzengremiums. Diese Möglichkeiten gebe es, und sie sollten genutzt werden, forderte Habeck. "Wir können es ja nicht einfach laufen lassen." In den 1970-er Jahren habe die Ausweitung von Tarifbindungen bei 5 bis 6 Prozent gelegen, jetzt sei man bei rund 1,5 Prozent, und das sei keine gute Tendenz. "Um den sozialen Frieden in Deutschland zu sichern, brauchen wir da ein neues Regelwerk oder eine Anschärfung des Regelwerks", forderte Habeck.

Der Grünen-Chef betonte mit Blick auf diesen sozialpolitischen Vorstoß, dass seine Partei "keine ein Themen-Partei" sei. "Die Menschen glauben, dass wir eine Verantwortung übernehmen können, die größer ist, als eine kleine Milieupartei zu sein", hob er hervor.

March 06, 2019

