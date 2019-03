FRANKFURT (Dow Jones)--Schaeffler will seine wiedergewonnene gute Bonität nutzen, um sich wieder Geld mit Investment-Grade-Anleihen zu beschaffen. Aufgelegt wird dazu ein Anleiheprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro, wie der Automobil- und Industriezulieferer mitteilte. Wann und in welchem Ausmaß Schaeffler den Markt in Anspruch nehmen will, wurde in der Mitteilung nicht gesagt. Dies hänge von den Marktbedingungen ab.

Basis für das Programm sind einerseits die Geschäftszahlen für 2018, die der Familienkonzern aus Franken am Mittwoch vorstellte, andererseits die Investment-Grade-Bewertungen, die der Konzern von allen drei großen internationalen Ratingagenturen Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's bekommen hat. Schaeffler war in der Finanzkrise von 2008 mit der Übernahme des Autozulieferers Continental in eine existenzbedrohende Schieflage geraten, aus der sich das Unternehmen nur mühsam befreien konnte.

Aktuell besteht die Konzernfinanzierung von Schaeffler aus Bankkrediten sowie aus teilweise vorzeitig kündbaren Hochrisiko-Anleihen. Mit der Verlagerung auf Investment-Grade-Anleihen will sich Schaeffler finanzielle Spielräume für die eigene Wachstumsstrategie schaffen.

