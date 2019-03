Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Qualitätsführer in der Baufinanzierungsberatung gesucht und gefunden



Der etablierte Bankentest (Beste Bank vor Ort) wurde im Jahr 2018 zum wiederholten Male in fast 250 Städten bundesweit von einem Team erfahrener Tester durchgeführt. Der Test "Top-Baufinanzierungsberatung" untersuchte seit Januar 2019 in Nordrhein-Westfalen (NRW) die Beratungsqualität der Banken in den vier größten Städten (Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen) in NRW zzgl. der besten 10 Filialbanken aus dem Bankentest "Beste Bank vor Ort" (nach über 300 Beratungsgesprächen in 26 Städten im Jahr 2018). Damit erhalten auch Filialbanken aus kleineren Städten die Chance, sich mit den i.d.R. größeren Kreditinstituten aus den Metropolen zu messen.



Die umfangreiche Beschreibung des Testfalls und die Ergebnispräsentation finden Sie ab sofort auf unserer Homepage: https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/presse/



OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121047 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121047.rss2



Pressekontakt: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Pressestelle Eberhardstraße 51 70173 Stuttgart



Telefon 0711 - 553 249 93 E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de www.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de