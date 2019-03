Nach einem freundlichen Wochenstart herrscht am Aschermittwoch an der Frankfurter Börse verhaltene Stimmung. Automobilwerte geraten unter Druck, Schaeffler verliert neun Prozent und auch Bankentitel bleiben unter Beobachtung.

Am Aschermittwoch lassen es Aktienanleger an der Frankfurter Börse langsam angehen: Der deutsche Leitindex startet leicht im Minus bei 11.593 Punkten. Am Dienstagabend hatte der Dax bei 11.621 Zählern und einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit viereinhalb Monaten geschlossen.

Anleger legen aus guten Gründen eine Pause ein: Zum einen fehlt es an Rückenwind aus den USA. An der Wall Street nahmen Investoren am Dienstag Gewinne mit. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 25.806 Punkte nach.

Auch die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Verhandlungslösung im Handelsstreit zwischen den USA und China bis Ende März bekamen am Dienstag einen Dämpfer. Chinas Handelsminister ließ sich mit der Aussage zitieren, es sei noch sehr viel zu tun, zudem seien die Verhandlungen beim zurückliegenden Washington-Besuch des chinesischen Chefunterhändlers Liu He "schwierig und anstrengend" gewesen. Für Anleger heißt es daher weiter abwarten: Einen echten Schub dürften die Märkte erst bekommen, wenn es tatsächlich zur Rücknahme von Strafzöllen kommt. Jedes Entspannungssignal im unfreundlichen Konjunkturumfeld dürfte von den Märkten umgehend bejubelt werden.

In Sachen Zölle ist an diesem Mittwoch auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström unterwegs. Sie will in Gesprächen mit der US-Regierung eine Ausweitung des Handelsstreits zwischen der EU und den Vereinigten Staaten abwenden. Aktienanleger in Deutschland, Europa und an der Wall Street dürften das Treffen daher mit Spannung verfolgen.

Von den großen Notenbanken indes droht Aktienanlegern derzeit kaum Gefahr: Aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) werden die Zentralbanken die Straffung ihrer Geldpolitik vorerst nicht weiterverfolgen. Mit Zinserhöhungen rechnen Investoren in diesem Jahr weder in den USA noch in der Euro-Zone.

Apropos Notenbanken: Am Donnerstag tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) und bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...