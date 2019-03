Der österreichische Anlagenbauer Andritz (ISIN: AT0000730007) will für das Jahr 2018 eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,55 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Kursniveau von 44,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,48 Prozent. Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Andritz AG findet am 27. März 2019 statt. Auszahltag der Dividende ist der 2. April 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...