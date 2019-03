Am 15. März 2019 startet Reply die zweite Ausgabe der Reply Code Challenge. In diesem Jahr steht der teambasierte Programmierwettbewerb mit einer Standard Challenge professionellen Programmierern und Studenten offen, während sich eine Teen Edition speziell an Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren richtet.

Worauf noch warten? 3 Gründe für die Teilnahme:

1. Beweisen und verbessern Sie sich selbst. Sie werden mit Aufgaben konfrontiert, denen Sie im Alltag nie begegnen und Ihre Programmierkenntnisse testen. Die Reply Code Challenge simuliert eine Arbeitsumgebung, d.h. die Programmierfähigkeiten jedes Coders werden in einer neuen Situation herausgefordert.

2. Seien Sie innovativ, um die beste Lösung zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten, das Problem anzugehen, viele Möglichkeiten, es zu lösen und viele Programmiersprachen, die verwendet werden können. Die Reply Code Challenge gibt Ihnen die Möglichkeit, revolutionäre Ideen zu nutzen, zu erforschen und zu entwickeln.

3. Codieren ist die neue Art, Spaß zu haben. Herausfordernde Probleme lösen, mit Menschen in Kontakt treten, neue Programmiersprachen kennenlernen: Sie werden dabei viel Spaß haben! Die Reply Code Challenge 2019 bietet die Möglichkeit, auszuüben was Programmierer lieben, gemeinsam mit anderen, die die gleiche Leidenschaft teilen und dabei tolle Preise zu gewinnen: ein MacBook Pro für jedes Teammitglied für die Standard Challenge und 5.000 Euro, die sich das Siegerteam der Teen Edition teilt.

Registrieren Sie sich unter challenges.reply.com, stellen Sie Ihr Team zusammen und verbinden Sie sich am 15. März online: Die Reply Code Challenge wird in Kürze folgen!

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

