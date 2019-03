Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Essenslieferdienstes für 2018 bewege sich auf Konzernebene im Bereich des vorherigen Zwischenberichts, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Interessant seien aber die Details. So sei das Auftragswachstum in Großbritannien eher schwach gewesen, während die Entwicklung in Kanada stark ausgefallen sei./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-06/10:02

ISIN: GB00BKX5CN86