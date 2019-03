Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) will die Dividende für 2018 von 0,65 Euro im Vorjahr um 15 Prozent auf 0,75 Euro je Aktie anheben, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 20,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 7. Mai 2019 in Hamburg statt. Die ...

