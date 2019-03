Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch gestern tendierten die wichtigsten europäischen Leitindices mehrheitlich in engen Bahnen seitwärts, so die Analysten von Postbank Research. Abwarten sei die Devise gewesen. Vor den heutigen Gesprächen zwischen der EU-Handelskommissarin Malmström und Vertretern der US-Regierung zum Thema Handelskonflikt USA/EU sowie den andauernden Konsultationen zwischen chinesischen und US-Repräsentanten, die sich um eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA mühen würden, hätten sich viele Anleger an die Seitenlinie gestellt und lediglich als Beobachter und nicht als Investor agiert. ...

