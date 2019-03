Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle treten die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 3.321 Punkte nach, der DAX fällt etwas stärker um 0,4 Prozent auf 11.579 Punkte. Damit bleiben die Indizes in den Handelsspannen vom Dienstag. "Der DAX ist auf Richtungssuche", heißt es bei der Helaba. Die Vorlagen aus Asien sind uneinheitlich und geben nur wenig her. "Der Markt ist hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits und den Konjunkturängsten", so ein anderer Marktteilnehmer.

Impulse werden nun vor allem von der EZB-Sitzung am Donnerstag erwartet. "Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Mario Draghi bereits morgen eine TLTRO-Runde, also extrem billige längerfristige Kredite für Banken, verkünden wird", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In diesem Fall könnten laut Marktteilnehmer besonders die Finanztitel in Italien und Spanien gesucht sein.

Am Mittwochnachmittag könnte der ADP-Arbeitsmarktbericht Akzente an den Märkten setzen. Erwartet wird, dass die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor im Februar um 185.000 gestiegen ist. Am Freitag wird dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Am Abend gibt die US-Notenbank das Beige Book bekannt. Anleger erhoffen sich hiervon weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft.

Tabak-Werte legen kräftig zu - Autotitel schwach

In Europa zeigen sich Tabak-Aktien fest. British American Tobaco (BAT) gewinnen 4,3 Prozent, Imperial Brands 2,1 Prozent. Der Chef der US-Gesundheitsbehörde und erklärte Tabak-Gegner Scott Gottlieb geht in den Ruhestand. Jefferies wertet die Nachricht insbesondere für BAT positiv, da die Analysten zunächst eine niedrigere Wahrscheinlichkeit für die Einführung eines Menthol-Verbots sehen. Mögliche Verzögerungen bei Einschränkungen für E-Zigaretten könnten ebenfalls positiv für BAT und Imperial Brands sein. Der Index der Konsumgüter des täglichen Bedarfs - zu denen die Tabak-Aktien gehören - steigt um 0,5 Prozent.

Schwach entwickeln sich dagegen die Autotitel. Der Sektor-Index muss im frühen Handel kräftige Einbußen von 1,2 Prozent hinnehmen. Belastend wirkt nach Angaben aus dem Handel vor allem der schwache Ausblick von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie bricht um 8,9 Prozent ein.

Schaeffler unter Druck - Dialog stark - Zahlen und Index-Änderungen im Blick

Schaeffler leiden aber nicht nur unter den Zahlen, sondern auch unter dem bevorstehenden Abstieg aus dem MDAX. Denn an der Börse stehen auch die am Abend des 15. März anstehenden Index-Veränderungen in der DAX-Familie im Blick. Knorr-Bremse und Dialog verdrängen Salzgitter und Schaeffler aus dem MDAX. Zuletzt war noch unklar, ob neben Salzgitter Schaeffler oder Alstria Office den MDAX verlassen müssen.

Die anderen Index-Veränderungen hatten sich dagegen abgezeichnet. In den SDAX aufgenommen werden Varta, Adva Optical, Amadeus Fire und Baywa, Absteiger sind DMG Mori, Medigene, VTG und Tele Columbus.

Dialog Semiconductor ziehen in Verbindung mit ihrem Geschäftsbericht um 6,2 Prozent an. Die Margen haben sich besser entwickelt als erwartet.

Die Auf- und Absteiger könnten im Vorfeld des Vollzugs am Abend des 15. März von Fonds bewegt werden, die sie kaufen oder verkaufen. Zum Vollzug dürften dann passive Index-Tracker die Kurse bewegen.

Brenntag profitieren von Zahlen

Aufwärts geht es nach neuen Geschäftszahlen mit Brenntag und Hellofresh. Brenntag gewinnen 4,8 Prozent. Das Unternehmen hat die Prognosen erfüllt und hebt die Dividende an. Bei Hellofresh liegen Zahlen und Umsatz im oberen Bereich der Schätzungen, der Kurs gibt trotzdem um 0,6 Prozent nach. Die Aktien des Wettbewerbers Just Eat fallen nach ihren Zahlen um 3,4 Prozent. Negativ hebt Jefferies die Entwicklung der Bestellungen in Großbritannien hervor.

Borussia Dortmund kommen mit einem Minus von 1,4 Prozent und damit mit einem "blauen Auge" davon, nachdem sie sich am Dienstag kräftig erholt hatten. Das Aus in der Champions-League war nach der Hinspielniederlage bereits weitgehend erwartet worden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.320,74 -0,19 -6,45 10,64 Stoxx-50 3.052,91 -0,02 -0,64 10,61 DAX 11.578,53 -0,36 -42,21 9,66 MDAX 24.731,82 0,03 7,41 14,56 TecDAX 2.658,68 -0,08 -2,24 8,51 SDAX 10.936,05 -0,01 -1,01 15,01 FTSE 7.183,88 0,01 0,45 6,77 CAC 5.289,66 -0,15 -7,85 11,82 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,15 -0,02 -0,09 US-Zehnjahresrendite 2,71 -0,01 0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.07 Uhr Di, 18.40 Uhr % YT EUR/USD 1,1308 +0,07% 1,1294 1,1294 -1,4% EUR/JPY 126,45 -0,00% 126,34 126,39 +0,6% EUR/CHF 1,1360 +0,09% 1,1357 1,1355 +0,9% EUR/GBP 0,8600 +0,06% 0,8600 0,8596 -4,4% USD/JPY 111,82 -0,08% 111,83 111,91 +2,0% GBP/USD 1,3151 +0,03% 1,3142 1,3139 +3,0% Bitcoin BTC/USD 3.833,99 -0,07% 3.839,00 3.846,55 +3,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,07 56,56 -0,9% -0,49 +21,7% Brent/ICE 65,43 65,86 -0,7% -0,43 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,85 1.288,78 -0,1% -0,94 +0,4% Silber (Spot) 15,12 15,14 -0,1% -0,02 -2,4% Platin (Spot) 831,50 836,50 -0,6% -5,00 +4,4% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,2% -0,01 +11,4% ===

