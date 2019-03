Sangui BioTech International Inc.: Europäische Patentamt erteilt Patent für Verfahren zur Behandlung des Septischen Schocks DGAP-News: Sangui BioTech International Inc. / Schlagwort(e): Patent Sangui BioTech International Inc.: Europäische Patentamt erteilt Patent für Verfahren zur Behandlung des Septischen Schocks 06.03.2019 / 10:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sangui BioTech: Europäische Patentamt erteilt Patent für Verfahren zur Behandlung des Septischen Schocks Witten, 06.03.2019: Das Europäische Patentamt hat mit Wirkung zum 6. März 2019 ein Patent für die von Sangui entwickelte Technologie (SBT 102) zur Behandlung von Patienten mit septischem Schock erteilt*. Das Patent basiert auf Ergebnissen von Tierversuchen, die von der ECCPS (Excellence Cluster Cardio-Pulmonary System**), Gießen durchgeführt wurden. Im Rahmen des Proof-of-Concept wurden von der ECCPS Studien durchgeführt und hierbei die entsprechenden Daten gewonnen. Dabei wurde eine Technologie verwendet, die mit der von Sangui entwickelten, einzigartigen Hämoglobin-Sauerstoffträgertechnologie verwandt ist. Diese wird bereits erfolgreich bei Granulox, einem Wundspray zur Behandlung chronischer Wunden, eingesetzt. Granulox wird von der Sastomed GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mölnlycke Health Care GmbH vertrieben. Als Fazit stellen die Co-Autoren der ECCPS-Studie, Prof. Dr. Ralph Schermuly und Prof. Dr. Ardeshir Ghofrani, fest: "Wir kommen zu dem Schluss, dass die intraperitoneale Anwendung von SBT 102 eine innovative und wirksame Therapie zur Vermeidung von Gewebshypoxämie ist. Die Wiederherstellung der Sauerstoffzufuhr im Darm wird Auswirkungen auf die Integrität des Gewebes und letztendlich auf das Überleben des Patienten haben. " * Vorbehaltlich des Ablaufs der Widerspruchsfrist von 9 Monaten gemäß Artikel 99 EPÜ. ** Die ECCPS (www.eccps.de) ist der Verbund der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Goethe-Universität Frankfurt und des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim im Bereich der Herz-Lungenforschung. Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc. Weitere Informationen: Sangui Biotech International, Inc. Thomas Striepe Fax: +49 (2302) 915 191 E-Mail: info@sangui.de Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft, enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken, unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen. Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen, dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen inausgehende Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen. 06.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 784415 06.03.2019 ISIN US80105B1017 AXC0101 2019-03-06/10:29