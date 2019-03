Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Greifensee (pts006/06.03.2019/10:00) - Schloss Greifensee in der Nähe von Zürich mutiert jeden Frühling zum Treffpunkt für Audiophile aus der ganzen Schweiz. Die gemütliche Stimmung im malerischen Landschloss ist ansteckend und lädt zum längeren Verweilen vor den hochkarätigen Musikanlagen ein. Die Aussteller werden zahlreiche Leckerbissen von Vintage- bis Modern High-End präsentieren. In unterhaltsamen Showcases vertiefen einige Aussteller Aspekte der Musikwiedergabe und illustrieren dies mit guter Musik. Technisch interessierte Musikhörer bilden sich so lustvoll weiter. Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr wird die Schlossküche wieder zur Kopfhör-Küche umgebaut. Exklusive Kopfhörer stehen zum unmittelbaren Vergleich bereit und werden simultan mit derselben Musik bespielt. Nicht fehlen dürfen die beliebte AAA-Schallplattenbörse und die spannenden Vorträge. Die Referenten kreisen um das Live-Feeling, das man zuhause so gerne erleben möchte. Welchen Einfluss Musik, Aufnahmetechnik und die Art der Wiedergabe haben, wird mit zahlreichen Musikbeispielen illustriert, dies über eine spezielle, 3-kanalige Musikanlage. Gerne tauscht man sich an der Bar von Wein und Co. weiter aus und stösst mit etwas Wetterglück auch auf der sonnigen Schlossterrasse auf einen musikalischen Frühling an. Schloss Greifensee, Im Städtli, CH-8606 Greifensee Samstag 30. März: 10-19 Uhr Sonntag 31. März: 10-17 Uhr Eintritt inkl. Getränkebon: 10 CHF / EUR Keine Anmeldung erforderlich. Infos und Programm: http://www.klangschloss.ch (Ende) Aussender: IG Klangschloss c/o Klangwerk GmbH Ansprechpartner: Markus Thomann Tel.: +41 43 818 44 90 E-Mail: info@klangschloss.ch Website: www.klangschloss.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190306006

