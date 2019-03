Zürich/Berlin - Die wefox Group, ein in der Schweiz gegründetes und in Berlin ansässiges InsurTech, hat erfolgreich die Rekordsumme von 125 Millionen Dollar in seiner Series-B-Runde erzielt. Die Investitionsrunde wurde von der Mubadala Investment Company und deren neu aufgelegtem European Ventures Fund angeführt.

Das 125 Millionen-Dollar-Investment ist die grösste Series-B-Runde eines InsurTechs. Die wefox Group ist das erste Investment des Mubadala European Ventures Funds. Dieses Engagement steht auch in Zusammenhang mit der Ankündigung der wefox Group, in den asiatischen Markt zu expandieren. Dabei wird die Gruppe durch die Partnerschaft mit SBI (einem ehemaligen Softbank-Investment) unterstützt.

Goldmann-Sachs International begleitet Investmentprozess

Unter den neuen Investoren der wefox Group befindet sich auch die chinesische Investmentgesellschaft Creditease. Dieses Engagement steht in Zusammenhang mit der Absicht der wefox Group, nach China zu expandieren. Zu den bisherigen weltweit führenden Lead-Investoren gehören unter anderem Horizons ...

