Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären am 5. April 2019 eine Dividende in Höhe von 0,73 US-Dollar für das erste Quartal 2019 ausbezahlen. Record day ist der 25. März 2019. Im August 2018 erfolgte eine Erhöhung um vier Cents oder sechs Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,69 US-Dollar). ...

