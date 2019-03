Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Dialog Semiconductor nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die endgültigen Umsatzzahlen zum vierten Quartal hätten sich mit den Eckdaten gedeckt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar habe das Umsatzziel für das erste Jahresviertel leicht enttäuscht, doch habe der Markt für das Gesamtjahr noch einen stärkeren Rückgang erwartet als nun vom Unternehmen prognostiziert. Womöglich könnten die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebit) daher steigen./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0105 2019-03-06/10:48