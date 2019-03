Leipzig (ots) - Bereits zum siebten Mal präsentiert der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. gemeinsam mit qualifizierten Ausbildungsstätten eine "Sonderschau Osteopathie" auf der Fachmesse therapie Leipzig. Von Donnerstag, 7. März, bis Samstag, 9. März, finden diverse Vorträge zur Osteopathie statt: In Messehalle 2 am Stand D54 laden der VOD und die Schulen Institut für Angewandte Osteopathie (IFAO), Still Academy Osteopathie und Osteopathieschule Leipzig die Besucher zu einem interessanten Programm ein. Zwischen den Vorträgen informieren qualifizierte Experten aus der Region über Osteopathie. Geöffnet hat die therapie Leipzig am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, am Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr.



Das Vortragsprogramm im Forum Osteopathie:



Donnerstag, 07.03.2019



- 10 Uhr: Osteopathie ist naturheilkundliche Medizin! (STILL ACADEMY: Andreas Kasack DO) - 12 Uhr: Das Fasziensystem - Bedeutung für die Osteopathie! (STILL ACADEMY: Jens Bube) - 13 Uhr: Wissenswertes über die Osteopathie (Verband der Osteopathen Deutschland: Ulrike von Tümpling DO) - 14 Uhr: Wie kann Osteopathie den Alterungsprozess positiv beeinflussen? (IFAO: Philipp Richter DO) - 15 Uhr: Osteopathie ist naturheilkundliche Medizin! (STILL ACADEMY: Andreas Kasack DO)



Freitag, 08.03.2019



- 10 Uhr: Das Fasziensystem - Bedeutung für die Osteopathie! (STILL ACADEMY: Jens Bube) - 11 Uhr: Osteopathie im 21. Jahrhundert: Schwermetalle im Alltag - die unterschätzte Gefahr (Osteopathieschule Leipzig: Raik Garve, Arzt) - 12 Uhr: Osteopathie aus Sicht des Kinderarztes und Osteopathen! (STILL ACADEMY: Dr. Rolf Gelhaar) - 13 Uhr: Atlastherapie - Sinn oder Unsinn (IFAO: Philipp Richter DO) - 14 Uhr: Osteopathie aus Sicht des Kinderarztes und Osteopathen! (STILL ACADEMY: Dr. Rolf Gelhaar) - 15 Uhr: Das Fasziensystem - Bedeutung für die Osteopathie! (STILL ACADEMY: Jens Bube) - 16 Uhr: Osteopathie aus Sicht des Kinderarztes und Osteopathen! (STILL ACADEMY: Dr. Rolf Gelhaar) - Ab 17 Uhr: Im Rahmen der After-Hour-Aktion - Gespräche mit Besuchern am Stand bei kostenlosen Getränken und Knabbereien



Samstag, 09.03.2019



- 10 Uhr: Osteopathie ist naturheilkundliche Medizin! (STILL ACADEMY: Andreas Kasack DO) - 11 Uhr: Osteopathie im 21. Jahrhundert: Schwermetalle im Alltag - die unterschätzte Gefahr (Osteopathieschule Leipzig: Raik Garve, Arzt) - 12 Uhr: Das Fasziensystem - Bedeutung für die Osteopathie! (STILL ACADEMY: Jens Bube)



Hintergrund:



Osteopathie ist eine eigenständige Form der Medizin, die dem Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen dient. Die osteopathische Diagnose und Behandlung erfolgen ausschließlich mit den Händen. Der Patient wird in seiner Gesamtheit betrachtet.



Der VOD wurde 1994 in Wiesbaden gegründet und hat mehr als 4500 Mitglieder. Der älteste und mitgliederstärkste Berufsverband Deutschlands verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: Die Etablierung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau, sachliche und neutrale Aufklärung über Osteopathie und Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen.



