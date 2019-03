++ ADP-Beschäftigungsbericht könnte Hinweise vor NFP liefern ++ Bank of Canada könnte sich heute mit der jüngsten Reihe schwacher Daten befassen ++ API signalisierte riesigen Anstieg der Rohöl-Lagerbestände - wird dies der DoE-Bericht bestätigen? ++ Während im Kalender vom Mittwoch keine großen marktbewegenden Ereignisse zu finden sind, haben einige Veröffentlichungen dennoch das Potenzial kurzfristige Kursschwankungen auszulösen. Die Bank of Canada sowie die türkische Zentralbank (CBRT) werden heute ihre Zinsentscheide bekannt geben. Der ADP-Beschäftigungsbericht wird einen Hinweis vor dem für Freitag geplanten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern. Zuallerletzt könnte der Ölmarkt am Nachmittag volatiler werden, falls der DoE-Bericht die gestrigen API-Schätzungen bestätigen sollte. 12:00 Uhr | Türkei, Zinsentscheid der CBRT: Die Turbulenzen bei der türkischen Lira sind längst vorbei und wir haben seitdem keine größeren Kursschwankungen mehr erlebt. Angesichts des Charakters von Präsident ...

