DIE ERWEITERUNG UM DIE NATIVE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ BIETET KUNDEN INTUITIVE, INTERPRETIERBARE UND INTERAKTIVE BIOMARKER-BASIERTE MODELLE



Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Precision for Medicine, Teil der Precision Medicine Group, gab heute die Übernahme von SimplicityBio bekannt, das die Multiomics-Datenintegrations- und Informatikplattform QuartzBio von Precision um künstliche Intelligenz erweitert. Die Erweiterung von QuartzBio um eine künstliche Intelligenz-Engine bietet Kunden von Precision die stabilste und anspruchsvollste End-to-End-Lösung, mit der sie die "Big Data"-Herausforderung der biomarkergesteuerten Arzneimittelentwicklung meistern können. Sie unterstützt Kunden bei ihrer Mission, den Wert und Nutzen der im Rahmen einer klinischen Studie generierten Biomarkerdaten zu maximieren.



Biomarker stehen zunehmend an der Spitze der Präzisionsmedizin und sind für die Vorhersage und das Verständnis klinischer Ergebnisse bei einer Vielzahl von Behandlungen und Bevölkerungsgruppen von zentraler Bedeutung. Die Verbreitung von Biomarkerdaten stellt jedoch eine große Herausforderung für Expertenteams dar, wenn es darum geht, Datensätze mit Millionen von Datenpunkten aus mehreren Labors für verschiedene Assaytypen zu erstellen und zu integrieren. Die QuartzBio-Plattform beschleunigt die Abstimmung und Organisation dieser komplexen Datenströme in verwertbare und integrierte Datensätze für alle "Omics" und klinischen Informationen erheblich.



Der KI-Ansatz von SimplicityBio, der ursprünglich an der Schweizer Universität HEIG-VD entwickelt wurde und bereits nach kurzer Zeit in der Industrie zum Einsatz kam, nutzt einen einzigartigen und unabhängigen Multiomics-Ansatz, um neuartige Kombinationen von Biomarkern unter Verwendung verschiedener Datenströme zu entdecken. Als geschützte Technologie von SimplicityBio wurden KI-basierte Algorithmen bei der Entwicklung komplexer Multiomics-Signaturen umfassend eingesetzt und waren Gegenstand veröffentlichter wissenschaftlicher Untersuchungen über den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Biomarkerbewertung. Sie haben dazu beigetragen, dass sich SimplicityBio als Branchenführer im aufstrebenden Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen fest etablieren konnte. SimplicityBio ist auch Gründungs- und aktuelles Vorstandsmitglied der Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), einer globalen Organisation für Interessenvertretung mit dem Schwerpunkt auf der Förderung und Nutzung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen.



Dank der Kombination von QuartzBio und SimplicityBio können Unternehmen zum ersten Mal auf ihre kompletten (z. B. genomischen, transkriptomischen, proteomischen, Durchflusszytometrie) Multiomics-Daten in Echtzeit zugreifen, um datengestützte Entscheidungen im Rahmen von Studien zu treffen. Mit der Erweiterung um die SimplicityBios-Analyseplattform für künstliche Intelligenz können Kunden KI-basierte Signaturen nahtlos in diesen integrierten und klinischen Omics-Datensätzen untersuchen und die Datenausgabe auf intuitive, interpretierbare, interaktive und sichere Weise abfragen. Diese verwertbaren Daten ermöglichen ein umfassenderes Verständnis der Krankheitsmechanismen, die Entdeckung von Wirkstofftargets, die fortschrittliche Identifizierung von Biomarkern, Patientenstratifizierung und die Neupositionierung von Medikamenten. All dies führt letztendlich zu effektiveren Behandlungen und besseren Ergebnissen für Patienten.



Chad Clark, Präsident von Precision for Medicine, erläutert die Bedeutung künstlicher Intelligenz für fortschrittliche Biomarkerinformatik-Anwendungen: "Wir freuen uns sehr, den KI-Ansatz von SimplicityBio in unsere translationale Informatikplattform QuartzBio zu integrieren. Die Integration unserer branchenführenden Funktionen für Multiomics-Datenverarbeitung und -Harmonisierung mit bewährten Analysetools für künstliche Intelligenz ist wirklich einzigartig auf dem Markt und ermöglicht es uns, unseren Kunden aus dem biopharmazeutischen Sektor eine konkurrenzlose Lösung anzubieten".



Matthew Hall, CEO und Mitbegründer von SimplicityBio, ergänzt: "Ansätze der künstlichen Intelligenz sind nur so gut wie die Daten, die wir dafür anwenden können. Mit Precision for Medicine und der Integration unserer KI-Algorithmen in QuartzBio machen wir einen großen Schritt nach vorn für unsere Kunden und die Branche, um der steigenden Menge und Komplexität der Multiomics-Daten gerecht zu werden."



Informationen zu Precision for Medicine



Als erste biomarkergestützte klinische Entwicklungsorganisation unterstützt Precision for Medicine Life-Science-Unternehmen beim Einsatz von Biomarkern, die für eine präzisere und effektivere Patientenbehandlung unerlässlich sind. Precision wendet neuartige Biomarker-Ansätze in der klinischen Forschung an und nutzt dabei die neuesten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte. QuartzBio - die Multiomics-Plattform für Datenintegrations- und Informatikanwendungen von Precision for Medicine - ermöglicht es Life-Science-Unternehmen, unbekannte Patientengruppen zu entdecken, die von einer bestimmten Therapie am meisten profitieren könnten, und liefert die Grundlage für eine wirklich personalisierte Medizin. Precision for Medicine ist Teil der Precision Medicine Group mit mehr als 1.800 Mitarbeitern an 30 Standorten in den USA, Kanada und Europa. Weitere Informationen zu QuartzBio erhalten Sie unter quartz.bio.



Informationen zu SimplicityBio



Die Plattform von SimplicityBio nutzt eine eigene Technologie auf der Grundlage von Machine Learning zur Analyse biologischer, klinischer und digitaler Datenströme, um Wissen und Erkenntnisse zu generieren, die zum Verständnis von Krankheitsmechanismen, zur Entdeckung von Wirkstofftargets, zur Identifizierung von Biomarkern, zur Stratifizierung von Patienten und zur Repositionierung von Medikamenten führen können. Weitere Informationen finden Sie unter simplicitybio.com.



OTS: Precision for Medicine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128130 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128130.rss2



Pressekontakt: Louis Landon, Precision Medicine Group 310-984-7707 louis.landon@precisionformedicine.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/348789/precisioneffect_Logo.jpg