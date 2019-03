BERLIN (Dow Jones)--Vor dem internationalen Frauentag am Freitag hat eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben, dass Frauen und Männer bei der Arbeit in Beruf und Haushalt nach wie vor alles andere als gleichberechtigt sind. So verdienen Frauen demnach im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Berücksichtigt man Berufswahl und Qualifikation beträgt der Abstand, die sogenannte bereinigte Lohnlücke, immer noch 6 Prozent.

Nach Feierabend setzt sich die Ungleichheit fort. So verbringen Frauen in Beziehungen laut DIW an einem Werktag rund zwei Stunden mit Kochen, Putzen und Wäsche waschen, Männer hingegen nur 52 Minuten. Auch an Wochenenden, freien Tagen und Feiertagen kehre sich das Verhältnis nicht um. "Auch an erwerbsfreien Tagen erledigen Frauen einen Großteil von Hausarbeit und Kinderbetreuung. Überspitzt gesagt: Sonntag ist der Tag der Herren", sagt DIW-Soziologin Claire Samtleben. Es sei in vielen Familien fest verankert, dass für "bestimmte Hausarbeiten die Frau zuständig ist".

Damit Frauen gleich bezahlt werden wie Männer schlägt das DIW vor, dass mehr Führungskräftepositionen geteilt werden sollten. Wegen der Erziehung der Kinder arbeiten Frauen viel häufiger in Teilzeit als ihre männlichen Kollegen. Außerdem könne die Ausweitung von Tarifverträgen dazu beitragen, die Lohnlücke einzuebnen. Im Bundesland Berlin ist der internationale Frauentag seit diesem Jahr gesetzlicher Feiertag. Der 08. März erinnert an den Streik der Frauen in St. Petersburg im Jahr 1917, der den Auftakt zum Sturz der Zarenherrschaft bildete. Weil damals in Russland noch der Julianische Kalender verwendet wurde, ist sie als Februarrevolution in die Geschichte eingegangen.

March 06, 2019

