FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERTEK TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 4950 PENCE - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2063 (2104) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 1000 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 310 (225) P - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2630 (2670) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2150 (1925) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 357 (344) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS RELX PRICE TARGET TO 1960 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 465 (450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1900) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.09% TO 7176 (CLOSE: 7183.43) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1855 (2148) PENCE - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 1284 (1242) P - CONVICTION BUY LIST - JPMORGAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 380 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 857 (814) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 246 (277) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS IWG PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS GENEL ENERGY TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 270 (300) P - UBS CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 270 PENCE - UBS CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4500 PENCE - UBS RAISES RSA INSURANCE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 600 (550) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob