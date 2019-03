Mit der neuen Augmented-Reality-App kann man das Produktportfolio von Busch-Jaeger direkt im Ambiente erleben. Schalterprogramme, Produkte aus dem Sortiment free@home, KNX und Welcome lassen sich realitätsnah an die entsprechenden Stellen in Haus und Wohnung projizieren. Sämtliche Design- und Farbvarianten der Schalter kann man kombinieren und vor verschiedenen Hintergründen darstellen. Auch die ...

