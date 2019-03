--------------------------------------------------------------



Studie Cybersecurity



http://ots.ch/x6aeml



--------------------------------------------------------------







Fehraltorf (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005499 -



Electrosuisse hat bei kleinen und mittleren Elektrizitätswerken

untersucht, wie es um deren Fähigkeit steht, den Bedrohungen des

digitalen, global vernetzten Zeitalters zu begegnen.



Immer mehr KMUs erkennen, dass auch sie für Cyberattacken weder zu

klein noch zu wenig interessant sind. Vor allem für Unternehmen der

kritischen Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung ist das

Management der digitalen Risiken von ganz besonderer und zunehmend

existenzieller Bedeutung. Electrosuisse wollte wissen, wie es um die

«Cyber-Resilienz» bei kleinen und mittleren Elektrizitätswerken

steht, und hat diese mit einem Cybersecurity Quick Assessment

erhoben. Es wurden die Betriebsleiter und IT- und OT- beziehungsweise

Cybersecurity-Verantwortlichen von 30 Werken mit 4 bis 600

Mitarbeitern befragt.



Cybersecurity ist in der Branche ein Thema



Erfreulich war festzustellen, dass Cybersecurity bei allen

Elektrizitätswerken mehr oder weniger thematisiert wird, auch wenn

die Aufgabe bei den kleineren noch wenig systematisch angegangen

wird. Während die mittleren Elektrizitätswerke im Hinblick auf die

Cybersecurity mehrheitlich relativ gut bis in einzelnen Bereichen

sehr gut unterwegs sind, zeigt sich besonders bei den kleinen,

lokalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen in vielen Disziplinen ein

erheblicher Nachholbedarf.



Vor allem bei kleineren Werken wird dem Schutz mehr Aufmerksamkeit

geschenkt als der Entdeckung von digitalen Sicherheitsvorfällen und

der Fähigkeit und Bereitschaft zu einer raschen und angemessenen

Reaktion auf diese. Werke mit mehr als 60 Mitarbeitern haben zu einem

grossen Teil erkannt, dass neben mehrstufigen Schutzmassnahmen auch

ein wirkungsvolles und verzögerungsfreies Erkennen von

Sicherheitsvorfällen, eine zeitnahe und angemessene Reaktion auf

diese sowie die Wiedererlangung der sicheren Operabilität innert

nützlicher Frist wichtige Elemente einer ganzheitlichen

Cybersecurity-Strategie sind.



Es braucht eine Sicherheitskultur



Dabei sollte dem Faktor Mensch als grösste Schwachstelle auch eine

entsprechende Rolle zukommen. Eine vermehrte Investition in

verständliche und praktikable Richtlinien sowie die regelmässige,

systematische Schulung von Mitarbeitern sollte nicht als Luxus

betrachtet werden. Sicherheit braucht nicht nur technische Lösungen

sondern vor allem auch eine Sicherheitskultur.



Originaltext: Electrosuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005499

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005499.rss2



Kontakt:

Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf



Weitere Informationen zur Studie:

Levente Dobszay, dobszay.levente@electrosuisse.ch,

T +41 44 956 13 03



Christine Andres, PR-Verantwortliche,

christine.andres@electrosuisse.ch,

T +41 44 956 11 23