Noch vor wenigen Monaten waren die Anleger überzeugt, dass General Electric (WKN:851144) wegen seiner hohen Schuldenlast am Boden liege. Im vergangenen Herbst senkte das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende auf 0,01 US-Dollar pro Aktie und verkaufte fast ein Viertel seiner Aktien von Baker Hughes (WKN:A2DUAY), im Rahmen von Bemühungen zur Beruhigung der Märkte. Allerdings verschwanden am Montag alle berechtigten Zweifel an der Fähigkeit von GE, seine Schulden zurückzuzahlen. Zunächst schloss ...

