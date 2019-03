Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: KPS AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu KPS AG Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Rückkehr zum hohen zweistelligen Margenniveau erreicht; Weitere Potenziale durch die Internationalisierung in Sicht Das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 war geprägt durch die Kosten der getätigten Akquisitionen sowie durch rückläufige Umsätze mit einem Großkunden. Somit wurde die historische Dynamik eines zweistelligen Wachstums nicht fortgesetzt und auch die EBITDA-Marge reduzierte sich. Diese Entwicklung konnte aber bereits im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 umgekehrt werden. Schon im ersten Quartal 2018/19 wurden wieder die historisch hohen Margenniveaus erreicht. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung auch auf das Gesamtjahr 2018/19 übertragen lässt. Die Umsatzerlöse wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 um 7,4% auf 172,22 Mio. EUR (VJ: 160,30 Mio. EUR ) gesteigert. Während ein Großkunde verantwortlich für einen Umsatzrückgang in Höhe von 18 Mio. EUR war, konnte dies gut durch die Umsatzbeiträge aus den Akquisitionen (19,5 Mio. EUR ) ausgeglichen werden. Zudem trugen neue Transformations- und Beratungsprojekte zu der weiteren Umsatzsteigerung bei. Ergebnisseitig wurde ein EBITDA in Höhe von 20,02 Mio. EUR erzielt, gegenüber 26,41 Mio. EUR im Vorjahr. Somit reduzierte sich die EBITDA-Marge von 16,5% (GJ 2016/17) auf 11,6% (GJ 2017/18). Im Vergleich zum Vorjahr wurde jedoch die Ergebnisqualität durch die deutlich reduzierten aktivierten Eigenleistungen erhöht. Die aktivierten Eigenleistungen gingen um 44,9% auf 2,83 Mio. EUR (VJ: 5,14 Mio. EUR ) zurück. Hintergrund dieser Entwicklung sind im Wesentlichen gestiegene Personalaufwendungen aus den Akquisitionen. Zukünftig sollte sich dies jedoch äußerst positiv für die KPS auswirken, da die wichtigste Ressource für ein Beratungshaus das Personal ist, welches zudem in der Regel schwer zu bekommen ist. Weiterhin konnten, durch die spanische Gesellschaft, die durchschnittlichen Lohnkosten weiter gesenkt werden, was sich mittelfristig positiv auf die Margenentwicklung auswirken sollte. Die aktuelle Guidance des Unternehmens beläuft sich auf 170 bis 180 Mio. EUR Umsatzerlöse und auf ein EBITDA in Höhe von 22 bis 27 Mio. EUR . Die Guidance zeigt, dass sich das Unternehmen im laufenden Jahr vermehrt auf eine Ergebnisverbesserung fokussiert und weniger auf ein Umsatzwachstum abzielt. Im ersten Quartal konnten bereits sehr gute Ergebnisse präsentiert werden, mit gesteigerten Umsatzerlösen um 16,5% auf 44,4 Mio. EUR (VJ: 38,1 Mio. EUR ) und einem überproportional verbesserten EBITDA, welches sich um 100% auf 6,6 Mio. EUR erhöhte (VJ: 3,3 Mio. EUR ). Entsprechend konnte die EBITDA-Marge deutlich von 8,7% (Q1 17/18) auf 14,9% (Q1 18/19) gesteigert werden. Extrapoliert auf das Gesamtjahr würde dies einem Umsatz in Höhe von 177,6 Mio. EUR entsprechen und einem EBITDA von 26,4 Mio. EUR . Entsprechend wäre das obere Ende der Guidance erreicht, sofern die nächsten Quartale ähnlich gut ausfallen. Wir gehen davon aus, dass für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von 179,97 Mio. EUR erwirtschaftet werden und ein EBITDA in Höhe von 26,47 Mio. EUR erzielt wird. Somit liegen wir mit unseren Prognosen am oberen Ende der Guidance. Wir erwarten, dass mittelfristig die Kostenbelastungen weiter zurückgehen und dass die Kostensparmaßnahmen greifen. Zudem sollten langfristig, mit der Industrialisierung des Beratungsansatzes und dem geringeren Lohnniveau in Spanien, weitere Skaleneffekte gehoben werden können. Auf Basis unserer Prognose heben wir das Kursziel auf 13,20 EUR (bisher: 12,50 EUR ) an und vergeben erneut das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17629.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.03.2019 (14:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.03.2019 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

