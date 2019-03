Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland wegen der globalen Konjunkturschwäche mehr als halbiert. Das BIP werde in diesem Jahr lediglich um 0,7 Prozent zulegen und damit halb so stark wie 2018.

Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft wegen der globalen Konjunkturschwäche mehr als halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr lediglich um 0,7 Prozent zulegen und damit halb so stark wie 2018, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick. Bislang war sie von 1,6 Prozent ausgegangen, während die Bundesregierung 1,0 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr soll es laut der OECD zu 1,1 Prozent reichen, nachdem bislang 1,4 Prozent prognostiziert worden waren.

Als Hauptgrund für die Schwäche gilt die langsamer wachsende Weltkonjunktur, von der Export-Europameister Deutschland besonders abhängig ist. "Die globale Expansion verliert angesichts erhöhter politischer Unsicherheit, ...

