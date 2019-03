Hamburg (ots) -



Schauspieler und Moderator Jochen Schropp, 40, lebt seit seinem Coming-out deutlich entspannter. "Ich gehe mit einem anderen Bauchgefühl schwul aus, weil ich weiß, dass nichts dabei ist, wenn ich meinen Freund in der Öffentlichkeit küsse oder ihm die Hand auf sein Bein lege", sagt er im exklusiven GALA-Interview (Heft 11/2019, ab morgen im Handel). Mit dem Mann - der nicht in der Showbranche arbeite - sei er inzwischen ein Dreivierteljahr fest liiert: "Als mein Wunsch kam, dass ich mich outen werde, kamen wir gerade zusammen. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben."



Auch eine Heirat ist für Schropp eine Option. "Ich war im vergangenen Sommer mit meinem Freund auf einer Hochzeit eines schwulen Pärchens in Italien. Es war einfach wunderschön, wie der Bund der Ehe dort zelebriert wurde, und die Unterstützung, die das Paar von Freunden und Familie erhielt. Eine eigene Hochzeit kann ich mir also irgendwann sehr gut vorstellen."



