Einen Rückgang gibt es heuer (auch europaweit) bei den Umsätzen. Mit 4,39 Mrd. Euro war der kurze Februar der umatzschwächste Monat seit Oktober 2016, kumuliert liegen Jänner und Februar um mehr als 20 Prozent hinter den Vergleichsmonaten aus 2018. Aber: Am gestrigen Tag hat es einen Schub bei den Umsätzen gegeben. Hauptverantwortlich dafür war die RBI, die in die Geldwäsche-Richtung argumentiert wurde (Unschuldsvermutung muss gelten) und 12,31 Prozent abgegeben hat, der erste zweistellige Tagesverlust eines ATX-Titels im Jahr 2019. Die begleitenden Umsätzen waren mit 136,9 Mio. Euro der mit Abstand höchste Handelsvolumens-Wert einen Einzeltitels auf Tagesbasis (bisher Erste Group mti 98,5 Mio.). Neben RBI wurden auch Danske Bank A/S, ...

