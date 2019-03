Berlin (ots) - Die bisherigen Auslober des "Preis Soziale Stadt"* - darunter der vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. und die nebenan.de Stiftung - werden die Auslobung, das Verfahren und die Preisverleihung vom Deutschen Nachbarschaftspreis und Preis Soziale Stadt in diesem Jahr erstmals gemeinsam durchführen. Dadurch soll den gemeinsamen Zielsetzungen und Ausrichtungen der beiden Wettbewerbe Rechnung getragen werden sowie eine Vergrößerung des Netzwerks aller Akteure in der Quartiersentwicklung und im nachbarschaftlichen Engagement erfolgen.



Quartier und Nachbarschaft im Blick: gemeinsame Ziele - unterschiedliche Zugänge



Der Ansatz, Projekte und Akteure in den Fokus zu stellen, die durch ihr lokales Engagement soziale Stadtentwicklung aktiv und integrativ gestalten, verbindet die Grundideen beider Preise. Der Preis Soziale Stadt zielt auf das Engagement und die Projekte von kommunalen Institutionen, von Wohnungsunternehmen, Verbänden, Quartiersmanagement und anderen Organisationen, die in der Stadt- und Quartiersentwicklung aktiv sind. Die Zielgruppe des Deutschen Nachbarschaftspreises umfasst in erster Linie Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die sich für eine lebenswerte Nachbarschaft und ein gutes Zusammenleben in ihrem Viertel einsetzen. Das Hauptanliegen beider Preise ist dabei, dem wichtigen Engagement dieser Akteure mehr Sichtbarkeit zu geben, ihren vielfältigen Einsatz für lebendige Nachbarschaften und soziale Stadtentwicklung zu würdigen und andere zur Nachahmung anzuregen.



Gemeinsame Plattform



Die komplexen Anforderungen der Stadt- und Quartiersentwicklung sowie des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Nachbarschaften machen ein gemeinsames und ressortübergreifendes Handeln notwendig. Durch die Kooperation bündeln die Initiatoren ihre Netzwerke, um die unterschiedlichen Felder der Stadtentwicklung noch enger miteinander zu verzahnen. Vor diesem Hintergrund soll das gemeinsame Wettbewerbsverfahren zu einer Netzwerkerweiterung und zu einem größeren Austausch zwischen Projekten und Akteuren führen.



Die Eckdaten zu den Wettbewerben



Die Ausschreibung beider Wettbewerbe erfolgt am 3. Juni 2019. Abrufbar unter: www.preis-soziale-stadt.de und www.nachbarschaftspreis.de, Bewerbungsschluss: 29. Juli 2019. Der Preis Soziale Stadt wird erstmals mit einem Preisgeld von 10.000,- Euro vergeben. Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist auf Landes- und Bundesebene sowie in einer Publikumskategorie mit insgesamt 53.000,- Euro dotiert.



Die Geschäftsstelle beider Wettbewerbe befindet sich bei der nebenan.de Stiftung, Köpenicker Straße 154, 10997 Berlin, Tel.: 030/346557762, E-Mail: kontakt@nebenan-stiftung.de



* Auslober Preis Soziale Stadt: AWO - Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, Deutscher Mieterbund, Deutscher Städtetag, GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.



