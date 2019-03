Ein Kommentar von Alfred Maydorn: In einer Buchhandlung ein Buch aus dem Regal nehmen, in einem gemütlichen Sessel ein paar Seiten lesen und dabei den angenehmen Geruch des Papiers in der Nase spüren - jahrzehntelang unverzichtbar vor dem Kauf eines neuen Buches. Wer bitteschön kauft schon ein Buch, ohne es vorher in der Hand gehabt zu haben? Ziemlich viele Menschen, denn sonst wäre Amazon-Chef Jeff Bezos heute nicht der reichste Mann der Welt.

