DGAP-Media / 2019-03-06 / 11:49 *Bitcoin war nur die erste Kryptowährung, deren Trading der Online-CFD-Broker seinen Kunden ermöglicht hat. Jetzt vergrößert er sein Angebotsportfolio um Differenzkontrakte auf gleich mehrere dieser Währungen - und bleibt damit seiner Linie treu, den Anlegern immer die attraktivsten Märkte und spannendsten Anlageklassen zu bieten.* *Ratingen, 06. März 2019* *- *Der Online-Broker FXFlat bietet seinen Kunden jetzt die nächsten innovativen Finanzinstrumente: Nachdem sie bereits seit Längerem CFDs auf den Bitcoin handeln können, kommen Trader nun auch in den Genuss des Handels mit weiteren Kryptowährungen. So haben sie ab sofort auch die Möglichkeit, via Differenzkontrakt auf die Performance von Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ripple und Litecoin zu setzen. "Die Blockchain gilt weithin als nächste technologische Revolution, die sogar unsere Welt verändern kann. Kryptowährungen werden von manchen Experten als Zukunft des Finanzmarkts gehandelt, mindestens gelten sie aber als eine der kommenden Anlageklassen", erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. "Als Online-Broker, der stets am Puls der Zeit ist und seinen Anlegern unter anderem mit CFDs und Forex sowohl die interessantesten Handelsinstrumente als auch die attraktivsten Anlageklassen anbietet, tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Die Erweiterung unseres Angebots um CFDs auf die beliebtesten Kryptowährungen ist für uns also letztlich der nächste logische Schritt", so Rafael Neustadt weiter. CFDs auf Kryptowährungen sind bei FXFlat immer in Paaren handelbar. So bietet der Online-Broker Differenzkontrakte auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum und Ripple jeweils in US-Dollar an; Litecoin ist neben US-Dollar auch in Euro zu handeln. *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. Zudem ist sie Mitglied im CFD-Verband e.V.. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Rafael Neustadt Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-00 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2019-03-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 784487 2019-03-06 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=784487&site_id=vwd&application_name=news

