Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Zwischenstand des Recycling-Unternehmens zum Geschäftsjahr 2018 sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien deutlich höhere Sonderbelastungen aus dem Bereich Zink in diesem Jahr zu erwarten, weshalb sie die Schätzungen angepasst habe. Befesa sei zwar zyklischen Schwankungen unterworfen, profitiere aber zugleich von starken langfristigen Trends wie der verstärkten Nutzung von Metallschrott und ausgeprägteren Umweltauflagen in den Schwellenländern./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-03-06/12:20

ISIN: LU1704650164