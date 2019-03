Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Seine Verkaufsempfehlung habe nach wie vor Bestand, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das vierte Quartal des Gabelstaplerherstellers sei zwar solide gewesen und habe die Erwartungen erfüllt, doch die Finanzziele für 2019 seien schwach. Die Nachfrage könnte nachlassen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-03-06/12:21

ISIN: DE000KGX8881