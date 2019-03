Die Volksrepublik ist der größte Automarkt der Welt. Der Geely-Chef prophezeit jedoch einen Umbruch und Pleiten in den kommenden Jahren.

Chinas Automarkt steht nach Einschätzung des Chefs der Volvo-Mutter Geely vor einem massiven Umbruch. Diese Phase des Wandels werde in den nächsten drei bis fünf Jahren von Restrukturierung und auch Firmenpleiten geprägt sein, warnte der Chef der chinesischen Geely-Holding, Li Shufu, am Mittwoch am Rande des Volkskongresses in Peking.

