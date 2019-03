Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Anpassung der Prognose für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Aussichten für den operativen Gewinn (Ebitda) des Chemieunternehmens in diesem Jahr seien unter seinen und den Konsenserwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei aber äußerst konservativ, wenn man das starke Chemikaliengeschäft und die erwartete Erholung der Polysiliziumpreise betrachte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-03-06/12:22

ISIN: DE000WCH8881