Die Deutsche Post hat einen neuen Vorstand für ihre in der Krise befindlichen Post- und Paketsparte gefunden. Tobias Meyer soll den zuletzt von Post-Chef Frank Appel zusätzlich ausgeführten Posten am 1. April übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mitteilte.

Meyer war zuletzt in diesem Ressort Leiter des Betriebs und der IT. Die Post hatte mit steigenden Betriebskosten in der Sparte zu kämpfen, die 2018 eine Gewinnwarnung auslösten. Der damalige langjährige Chef der Sparte, Jürgen Gerdes, musste daraufhin seinen Hut nehmen. Während das klassische Briefgeschäft immer mehr schrumpft, muss sich die Post auf dem Paketmarkt gegen andere Dienste wie Hermes, UPS und GLS behaupten./elm/nas

