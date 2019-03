Die Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf wegen höherer Investitionen von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem neuen Strategieprogramm CARE+ wolle der Konsumgüterkonzern bis 2023 das Wachstum aus eigener Kraft beschleunigen und die operative Profitabilität verbessern, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der damit einhergehenden Investitionen habe er nun seine Ergebnisschätzungen bis 2022 gesenkt und daher auch das Kursziel./ck/bgf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-06/12:30

ISIN: DE0005200000