Die OECD senkt die Wachstumsprognosen deutlich, vor allem für Deutschland und andere europäische Länder. Die größten Risiken lauern aber in China und an den globalen Finanzmärkten.

Weltweit, aber vor allem in Europa wird das Wirtschaftswachstum deutlich schwächer, warnt die Organisation für Ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem aktuellen Ausblick. Ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft hat die OECD wegen der globalen Konjunkturschwäche mehr als halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr lediglich um 0,7 Prozent zulegen und damit halb so stark wie 2018, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick. Bislang war sie von 1,6 Prozent ausgegangen, während die Bundesregierung 1,0 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr könnten es laut der OECD 1,1 Prozent werden. Zuvor hatte sie 1,4 Prozent prognostiziert.

Für Italien sagt die Organisation ein Rezessionsjahr 2019 voraus. Das Bruttoinlandsprodukt werde um 0,2 Prozent schrumpfen, 2020 wieder leicht um 0,5 Prozent wachsen. Für Frankreich werden in beiden Jahren 1,3 Prozent vorausgesagt. Deutlich zurückgenommen wurde auch die Prognose für Großbritannien, das noch in diesem Monat aus der EU austreten will. Für das laufende Jahr wurde die Prognose von 1,4 auf 0,8 Prozent gesenkt, für 2020 von 1,1 auf 0,9 Prozent.

Wesentlich besser dürfte es in der weltgrößten Volkswirtschaft USA laufen. Hier rechnet die OECD mit einem Wachstum von 2,6 Prozent, dem 2020 ein Plus von 2,2 Prozent folgen soll. "Solide Arbeitsmarktergebnisse und günstige finanzielle Bedingungen stützen weiterhin die Einkommen und Ausgaben der Haushalte", erklärte die OECD. "Aber höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...