Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Ungeachtet der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Abschwächung weltweit will der Chemikalienhändler Brenntag im laufenden Jahr 3 bis 7 Prozent mehr operatives EBITDA einfahren. Das kündigte der scheidende Vorstandschef Steven Holland in der Jahresbilanz an. In dem Wachstumsziel sind allerdings konstante Wechselkurse unterstellt und auch Beiträge aus Zukäufen enthalten. Nicht berücksichtigt ist in der Prognose die Umstellung auf die Bilanzierungsregel IFRS 16. Brenntag erwartet, dass sich das berichtete operative EBITDA dadurch voraussichtlich in der Größenordnung von 100 Millionen Euro erhöhen wird.

Das Wachstum dürfte sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte zeigen und werde von allen Regionen unterstützt. In Europa und Nordamerika dürfte der operative Gewinn gleichlaufend zum Konzern-EBITDA zulegen, in Lateinamerika sowie Asien-Pazifik dagegen stärker. Das aktuelle Marktumfeld deute darauf hin, dass die Chemikalienpreise nach zwei Jahren des Anstiegs stagnieren oder sinken werden.

Brenntag will mit Verbesserungen in der Lagerlogistik gegensteuern und so einen weiteren Aufbau des Working Capital verhindern. Den Free Cashflow erwartet Brenntag 2019 signifikant über dem Niveau des Vorjahres. 2018 war bereits eine Steigerung um fast ein Fünftel auf 525 Millionen Euro gelungen. Investieren will Brenntag vornehmlich in die Ausweitung des Geschäftsbetriebs, unter anderem in zwei Standorte in China. Insgesamt sind rund 220 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen - bilanziell könnte der geplante Verkauf von Standorten die Summe um 25 Millionen Euro drücken.

Mittelfristig rechnet Brenntag mit einem Wachstum beim operativen EBITDA auf vergleichbarer Basis von 4 bis 6 Prozent im Jahr.

