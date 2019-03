Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 111 auf 114 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Paketdienstleisters während des Weihnachtsgeschäfts seien ermutigend gewesen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse aber noch beweisen, dass es die anhaltenden Zuwächse durch Onlinehandel und von Lieferungen an Privatkunden bewältigen könne./mf/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 21:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-03-06/12:55

ISIN: US9113121068