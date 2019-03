München (ots) - Constantin Film und die ProSiebenSat.1 Group verlängern ihren bestehenden Vertrag um mehrere Jahre. Die Auswertungsrechte umfassen alle nationalen und internationalen Kino-Eigen- und Co-Produktionen der Constantin Film mit Drehbeginn zwischen Januar 2019 und Dezember 2021. Damit setzen die beiden Medienunternehmen ihre langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft fort.



Zu den kommenden Film-Highlights gehört unter anderem Bora Dagtekins neue Kinokomödie DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, die derzeit in München gedreht wird und am 31. Oktober 2019 in den Kinos startet.



Zuletzt feierte FACK JU GÖHTE 2 seine Free TV-Premiere mit 2,38 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 22,60 Prozent (bei den 14 bis 49-Jährigen) auf ProSieben. Auch Kinoerfolge wie RESIDENT EVIL - THE FINAL CHAPTER, FACK JU GÖHTE 3, DIESES BESCHEUERTE HERZ, ASPHALTGORILLAS und DER VORNAME sowie aktuell in Produktion befindliche Spielfilme wie MONSTER HUNTER und DRACHENREITER werden erstmals auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen sein.



Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Wir freuen uns sehr, den Zuschauern der ProSiebenSat.1 Group weiterhin erstklassige Spielfilme zu bieten und unsere seit vielen Jahren erfolgreich bestehende Partnerschaft mit der Sendergruppe auch in Zukunft fortzuführen. Unsere deutschen und internationalen Spielfilmproduktionen sind hier hervorragend aufgehoben."



Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment der ProSiebenSat.1 Group: "Die Constantin Film ist für uns ein zuverlässiger und langjähriger Partner, der in Deutschland für eine ebenso einmalige Entertainment-Qualität steht wie ProSiebenSat.1. Es ist großartig, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Erstausstrahlungen von wunderbaren deutschen und internationalen Kinohits aus dem Hause Constantin auf unseren Sendern fortsetzen können."



