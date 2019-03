Sonoro Metals Corp. beginnt mit Phase-II-Bohrungen auf Cerro Caliche DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Sonoro Metals Corp. beginnt mit Phase-II-Bohrungen auf Cerro Caliche 06.03.2019 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VANCOUVER, British Columbia, Kanada. 5. März 2019. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" und das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Phase-II-Bohrkampagne auf ihrem 1.400 Hektar umfassenden Projekt Cerro Caliche begonnen hat. Das Projekt liegt im Bergbaubezirk Cucurpe des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Phase II folgt einem sehr erfolgreichen Phase-I-Bohrprogramm, das im Januar 2019 abgeschlossen wurde. Phase II ist die Fortsetzung des 10.000 Bohrmeter umfassenden Gesamtprogramms des Unternehmens, das im Oktober 2018 begann. Das Phase-II-Bohrprogramm wird ungefähr 5.000 m an Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling) umfassen sowie ungefähr 4 Monate in Anspruch nehmen. Es ist eine Ergänzung zum vor Kurzem abgeschlossenen 45 Bohrungen umfassenden Phase-I-Programm, das 4.604 Bohrmeter lieferte. Die Ergebnisse der Phase I bestätigten eine Reihe von nach Nordwesten streichenden goldführenden Strukturen, die von parallel geschichteten Gangausbildungen und Erzstockausbildungen umgeben sind. Ferner zeigten die Bohrungen in geringer Tiefe liegende, niedrighaltige, großvolumigen Goldvererzungszonen in supergenen oxidierten Sediment- und Eruptivgesteinseinheiten. Vorbehaltlich einer weiteren metallurgischen Bestätigung scheinen sich die mit Gold vererzten Zonen für eine Edelmetallausbringung mittels Haufenlaugung bei starker Oxidation zu eignen. Der durchschnittliche Goldgehalt der berichteten Abschnitte lag bei 0,55 g/t, was zusätzlich zu der geringen Tiefe, dem oxidierten Erz und der möglichen Goldausbringung durch Haufenlaugung nahelegt, dass die vererzten Zonen auf Cerro Caliche mit anderen in der Nähe liegenden Goldminen vergleichbar sind, die zurzeit in Betrieb sind. "Wir sind begeistert, mit Phase II zu beginnen und auf dem Erfolg von Phase I aufzubauen, während wir die Untersuchungen fortsetzen, ob sich Cerro Caliche für die Entwicklung eines Haufenlaugungsbetriebs eignen wird," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. Sonoro hofft, mittels des Phase-II-Programms den Umfang der Goldvererzung durch Bohrungen in anderen identifizierten Zonen auszudehnen, die das Potenzial besitzen, entsprechend gute Ergebnisse sowie eine Kontinuität zu liefern, die ausreichend sind, um auf der Liegenschaft die Abgrenzung einer Ressource zu unterstützen, die für einen möglichen Abbaubetrieb geeignet ist. Diese Phase wird ebenfalls tiefere Bohrungen einschließen, um das Tiefenpotenzial aussichtsreicher vererzter Zonen zu überprüfen, das in anderen epithermalen Erzgangzonen oft zu beobachten ist. Dies wird Bohrungen zur Erweiterung der hochgradigen Goldvererzung im Umkreis von Bohrung 44 in der Zone El Colorado einschließen. Diese Bohrung lieferte 12,19 m mit im Durchschnitt 11,21 g/t Au und 5,9 g/t Ag. Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Phase II wird Phase III geplant. Sie wird sich hauptsächlich aus Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.000 m zusammensetzen. Diese Bohrungen sollen Vertrauen in die Ergebnisse früherer Phasen schaffen und sie erweitern. Metallurgische Testarbeiten werden weiterhin einbezogen. Insgesamt wurden auf dem Goldprojekt Cerro Caliche im Rahmen historischer und aktueller Explorationsprogramme Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 17.000 m niedergebracht und über 6.000 Proben an der Oberfläche entnommen. Das Unternehmen erwartet, dass es innerhalb von zwei Monaten einen NI 43-101 konformen technischen Bericht einschließlich einer ersten Ressourcenschätzung in Auftrag geben und veröffentlichen wird. Über Sonoro Metals Corp. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sonoro Metals Corp. Kenneth MacLeod President u. CEO Tel. +1-604-632 1764 info@sonorometals.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 