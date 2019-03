Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer natürlich nach Frankfurt, wo am Donnerstag die nächste Notenbanksitzung der EZB stattfinden wird, so Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Bedeutende Entscheidungen erwarte man zwar nicht, aufgrund der nicht immer in die gleiche Richtung deutenden Aussagen einiger Ratsmitglieder sehe man allerdings potenziell marktbewegende Nachrichten, was die Forward Guidance angehe, ebenso wie bei den Überlegungen zu TLTROs. Je nach Art der Kommunikation könnten die Fixed Income Märkte durchaus negativ überrascht werden - von einer bei dieser Sitzung eher defensiven EZB, was die weiteren Stimuli und die Aussagen zu der Forward Guidance angehe. ...

