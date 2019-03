PASSAU/BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Reform der Grundsteuer massiv angegriffen und Bayerns Ablehnung angekündigt. "Diese Grundsteuerreform machen wir so nicht mit", sagte Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. "Wir machen keine unsinnige Grundsteuer." Nach jetzigem Stand müsse Bayern 2.000 Beamte zusätzlich anstellen, nur um die Grundsteuer zu regeln. "Ich werde eines nicht tun: für eine verkorkste Monsterreform den bayerischen Haushalt zu sprengen", betonte Bayerns Ministerpräsident. "Wir wollen etwas Vernünftiges für Mieter, für Eigentümer, und ohne neue Finanzbeamte."

Scholz hatte Anfang Februar nach Gesprächen mit den 16 Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform der Grundsteuer vorgestellt. Nach diesen Plänen soll bei Wohngrundstücken zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage an die statistischen Nettokaltmieten angeknüpft werden. Weitere Kriterien sollen die Wohn-/Nutzfläche, das Baujahr, die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert sein. Die Pläne waren aber bereits unmittelbar danach von der Wirtschaft und aus der Union als zu kompliziert abgelehnt worden. Söder forderte neue Verhandlungen.

In seiner ersten Aschermittwochsrede als neuer CSU-Chef übte er harsche Kritik am Koalitionspartner SPD und an den Grünen und lobte das Verhältnis zur CDU, mit der man "ein neues Kapitel" aufgeschlagen habe. "Wir sind zwei Parteien, aber beim Thema Zuwanderung ein Kurs", sagte Söder. "Es gibt eine neue Linie der CDU, die die alte der CSU ist." Mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und ihm an den Spitzen der beiden Schwesterparteien werde "sich 2015 und der ganze Streit danach nicht wiederholen".

Bei der SPD erlebe man hingegen "eine Renaissance uralter Ideen" und wieder die Forderung nach Steuererhöhungen. "Einen Linksruck in Deutschland kann und darf es mit CDU und CSU nicht geben", betonte Söder und forderte ganz im Gegenteil die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Auch eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung lehnte der CSU-Chef erneut ab. Vizekanzler Scholz griff er auch dafür an, dass dieser die Mittel für Integration herunterfahren wolle, auf die die Kommunen dringend angewiesen seien.

Eine Koalition mit den Grünen könne er sich nicht vorstellen, erklärte Söder zudem. "Solange die Grünen in Berlin sogar die Rücknahme in die sicheren Herkunftsstaaten blockieren, kann ich mir eine Zusammenarbeit mit diesen Leuten nicht vorstellen", sagte er. Den Grünen-Chef Robert Habeck griff Söder mehrfach scharf an und verbat sich dessen Belehrungen. Bürgerliche Anhänger der AfD forderte er zudem dazu auf, der Partei den Rücken zu kehren. "Kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD allein", forderte Söder. "Es ist Zeit für einen Richtungswechsel."

