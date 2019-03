(shareribs.com) London 06.03.2019 - Der globale Platinmarkt dürfte in diesem Jahr erneut einen deutlichen Überschuss aufweisen. Während die Nachfrage aus der Fahrzeugindustrie schwächelt, dürfte die Investmentnachfrage steigen. Wie der World Platinum Investment Council in seinem jüngsten Bericht mitteilte, dürfte die weltweite Nachfrage nach Platin in diesem Jahr um fünf Prozent auf 7,7 Mio. Unzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...