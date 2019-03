Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD senkt Wachstumsprognosen der Euro-Länder deutlich

Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognosen für die führenden Euro-Länder drastisch gesenkt und dies mit hohen politischen Unsicherheiten, Handelsspannungen und einer anhaltenden Erosion des Geschäfts- und Konsumklimas begründet. Besonders deutlich fielen die Revisionen für Italien und Deutschland aus, während sich an den Erwartungen für die USA, China und Japan kaum etwas änderte.

IMK: Expansive Fiskalpolitik stützt Konjunktur besser als EZB

Das Konjunkturforschungsinstitut IMK hat in einer Studie zu einer Ausweitung öffentlicher Investitionen geraten, um die Konjunktur zu stabilisieren. Dies würde nach der Analyse der Ökonomen besser wirken als eine fortgesetzte Unterstützung durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Die EZB kann mit ihrer Geldpolitik helfen, die abflauende Konjunktur zu stützen. Dazu bleiben ihr trotz Nullzinsen noch einige Möglichkeiten", konstatierten sie. "Zielgenauer würde jedoch die Fiskalpolitik wirken, indem sie die öffentlichen Investitionen stärker ausweitet."

EZB teilt bei Dollar-Tender 65,0 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 65,0 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 64,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz wie in der Vorwoche von 2,90 Prozent.

Türkische Zentralbank lässt Leitzins bei 24,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts einer zweistelligen Inflation und trotz zunehmender Anzeichen eines Konjunkturabschwungs konstant gehalten. Der Rat beschloss, den Schlüsselzins für einwöchige Ausleihungen bei 24,00 Prozent zu belassen. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Weber warnt USA vor Handelskrieg und will Schutz europäischer Industrie

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat die USA vor einem Handelskrieg mit Europa gewarnt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau sagte Weber, Europa müsse sich wirtschaftlich besser gegen Angriffe aus den USA und China schützen, um in Zunft trotz aufziehender "Gewitterwolken" gerade aus Amerika bestehen zu können.

Barley wirbt in Aschermittwochsrede für soziales und starkes Europa

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, hat beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Vilshofen für ein soziales und starkes Europa geworben. Es gehe darum, bei der Wahl am 26. Mai "all den Anti-Europäern mit einem entscheidenden Signal zu begegnen", sagte Barley im bayerischen Vilshofen. Die anstehenden Wahlen seien "so wichtig wie nie zuvor". Es gehe darum, "alles zu tun für dieses großartige Haus Europa".

Söder will "verkorkste" Grundsteuerreform nicht mitmachen

CSU-Chef Markus Söder hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Reform der Grundsteuer massiv angegriffen und Bayerns Ablehnung angekündigt. "Diese Grundsteuerreform machen wir so nicht mit", sagte Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. "Wir machen keine unsinnige Grundsteuer." Nach jetzigem Stand müsse Bayern 2.000 Beamte zusätzlich anstellen, nur um die Grundsteuer zu regeln.

DSGV-Präsident: Sparkassen-Zentralbank wird kommen

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis ist von der Idee einer Sparkassen-Zentralbank weiterhin überzeugt. "Ich prognostiziere Ihnen: Weil es die Sparkassen als wichtigste Partner und Kunden der Landesbanken wollen, wird es kommen", sagte er auf der Bilanzpressekonferenz des Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) in Frankfurt.

Zahl der Aktionäre ist in Deutschland das vierte Jahr in Folge gestiegen

Die Zahl der Aktionäre ist in Deutschland das vierte Jahr in Folge gestiegen. Wie das Deutschen Aktieninstitut mitteilte, besaßen im vergangenen Jahr rund 10,3 Millionen Bürger über 14 Jahre Aktien oder Aktienfonds. "Rund jeder sechste Bundesbürger war 2018 in der einen oder anderen Form in Aktien investiert", erklärte Institutschefin Christine Bortenlänger. "Damit erreicht die Zahl der Aktienbesitzer den höchsten Wert seit 2007."

Frauen verdienen weniger im Beruf und schuften doppelt so lange im Haushalt

Vor dem internationalen Frauentag am Freitag hat eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben, dass Frauen und Männer bei der Arbeit in Beruf und Haushalt nach wie vor alles andere als gleichberechtigt sind. So verdienen Frauen demnach im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Berücksichtigt man Berufswahl und Qualifikation beträgt der Abstand, die sogenannte bereinigte Lohnlücke, immer noch 6 Prozent.

Frankreich hofft auf Millionenerlöse durch Digitalsteuer

Durch die geplante Digitalsteuer für Konzerne wie Google und Amazon erhofft sich Frankreich jährliche Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe. Finanzminister Bruno Le Maire sagte in Paris, alleine in diesem Jahr werde der Fiskus voraussichtlich 400 Millionen Euro einnehmen. Bis 2022 soll der Erlös dann stufenweise auf 650 Millionen Euro jährlich steigen.

EU-Kommission sieht noch "keine Lösung" in Brexit-Gesprächen

Weniger als eine Woche vor der erneuten Unterhausabstimmung über das Brexit-Abkommen sieht die EU-Kommission in den Gesprächen mit Großbritannien noch keinen Durchbruch. Die Diskussionen verliefen in einer "konstruktiven Atmosphäre", sagte ein Sprecher der Behörde. Bisher sei aber "keine Lösung" gefunden worden, "die mit dem Austrittsabkommen im Einklang" stehe und der darin enthaltenden Vereinbarung zur künftigen Grenze zu Nordirland.

Chef der US-Zulassungsbehörde FDA tritt ab

Der Chef der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, Scott Gottlieb, gibt nach zwei Jahren sein Amt auf. Gesundheitsminister Alex Azar gab die Personalie bekannt und lobte die Arbeit Gottliebs bei der FDA. "Wir alle sind stolz auf die bemerkenswerte Arbeit, die Gottlieb bei der FDA geleistet hat", sagte Azar. "Er war ein vorbildlicher Leiter im Gesundheitswesen, ein aggressiver Anwalt für amerikanische Patienten und ein leidenschaftlicher Förderer von Innovationen."

Schweden 4Q Leistungsbilanz Überschuss 39,6 Mrd SEK

US/MBA Market Index Woche per 1. März -2,5% auf 375,3 (Vorwoche: 384,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. März -2,6% auf 240,5 (Vorwoche: 247,0)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. März -2,0% auf 1.110,9 (Vorwoche: 1.133,8)

