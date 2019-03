Das Ziel von Viktor und Sergej Tscherneuwanow ist es stets, den Kunden höchste Qualität, kombiniert mit sehr gutem Service, zu bieten.

Allen Hürden und der weltweiten Wirtschaftskrise trotzend, standen die Zeiger stets auf Wachstum und somit wurde die Produktion kontinuierlich ausgebaut. Innerhalb weniger Jahre wurde so aus dem Garagen-Startup ein moderner Fertigungsbetrieb, der mit weitreichender Erfahrung und hochmodernem Equipment jeden Auftrag in bester Qualität realisieren kann. Heute zählt der EMS 20 Beschäftigte und produziert auf einer Fläche von inzwischen 1350 m². SMD-Bestückung, Layout, Design, Bestückung und Fertigung von Platinen erfolgen deshalb auf höchstem technologischen Niveau - unabhängig davon, ob es sich dabei um Prototypen, Mittel- oder Großserien handelt. Die Bestückung von Leiterplatten erfolgt in SMT, THT und in Mischtechnik - der VTS-Maschinenpark ist darauf ausgelegt, Baugruppen bis zu einer Größe von 460 mm x 410 mm in einem Durchlauf zu fertigen. Auf Wunsch übernimmt VTS Elektronik auch die gesamte Materialbeschaffung über sein Distributoren-Netzwerk von der Leiterplatte über Standardwiderstand bis hin zum hochkomplexen Prozessor und mechanischen Komponenten nach Kundenvorgaben.

Position ausbauen mit smartem Selektivlötsystem

Um weiterhin für Kundenanforderungen gerüstet zu sein, ...

