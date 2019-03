München/Berlin (ots) - DAZN zeigt die komplette Saison 2019 der beliebten MotoGP-Rennserie live - Auftakt ist der VisitQatar Grand Prix vom 08. - 10. März 2019



- Das Rechtepaket gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz und beinhaltet ebenfalls die Moto2 und Moto3



- DAZN zeigt die Trainings, Qualifiyings und Rennen, ein wöchentliches Highlight-Magazin und die selbst produzierte Dokuserie "In Our Blood"



- Das Motorsport-Portfolio wächst: Neben der MotoGP sehen Fans in dieser Saison die IndyCar-Serie und die WRC live auf DAZN



DAZN, der Livesport-Broadcaster bringt eine der actionreichsten Rennserien in die heimischen Wohnzimmer. Ab sofort zeigt DAZN die MotoGP live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt ist der VisitQatar Grand Prix aus Doha vom 08. - 10. März. Das Rechtepaket gilt für das Rennjahr 2019.



Umfangreiches Rechtepaket inklusive Moto2 & Moto3



Wenn am kommenden Wochenende die diesjährige MotoGP-Saison im Wüstenstaat Katar beginnt, dann zeigt DAZN bereits am Freitag und Samstag die freien Trainings sowie die Qualifiyings der MotoGP, Moto2, Moto3 mit deutschem Kommentar. Die Rennen starten am Sonntag um 15:00 Uhr (Moto3), 16:20 Uhr (Moto2) und 18:00 Uhr (MotoGP). MotoGP-Urgestein Eddie Mielke wird in der Saison 12 Rennen kommentieren. Fans in Deutschland und Österreich dürfen sich im Laufe der Saison vor allem auf die heimischen Grands Prix auf dem Sachsenring (05. - 07. Juli 2019) und in Spielberg (09.- 11. August 2019) freuen.



Wöchentliches Highlight-Magazin und DAZN-Original "In Our Blood"



Jede Woche wird auf DAZN zusätzlich zu den Rennen ein Highlight-Magazin mit vielfältigen Inhalten rund um die MotoGP abrufbar sein. Bis zum Ende des Jahres erhalten Fans zudem die Möglichkeit die eigens produzierte "In Our Blood" Dokuserie auf DAZN zu sehen. Die 3x30-minütige Serie feiert die Tradition der großen spanischen MotoGP-Fahrer und markiert den Beginn der neuen MotoGP-Saison.



Motorsport auf DAZN: IndyCar und WRC live



Mit der MotoGP erweitert DAZN sein Motorsport-Portfolio um eine weitere Rennserie. Erst Ende Januar konnte die World Rallye Championship hinzugefügt werden und in der letzten Woche folgten die exklusiven Rechte für die beliebte IndyCar-Rennserie. Das IndyCar-Paket umfasst alle Rennen für die Saison 2019 und 2020. Darunter fällt auch das weltbekannte Indy500, das am 26. Mai in Indianapolis stattfinden wird. Am 10. März überträgt DAZN mit dem Firestone Grandprix in St. Petersburg (Florida) den Auftakt der diesjährigen Saison live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die WRC rundet mit der Rallye Guanajuato México das Motorsport-Wochenende ab. DAZN überträgt ab Freitag die 1., 2. und 3.Etappe live.



