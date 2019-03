Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta021/06.03.2019/13:41) - - - Geplante Übernahme von 51% der Be-novative Zrt (Ungarn) - Unternehmen betreibt SAAS-Lösung für Corporate Innovation Prozesse - Sichert startup300 AG weiteres Technologie-Asset zum Ausbau technologiegestützter Consulting-Leistungen



Die startup300 AG plant, über einen Anteilskauf und Investition die Mehrheit von 51% an der ungarischen Be-novative Zrt zu übernehmen. Der Kaufpreis entspricht dem erwarteten Jahresumsatz der Be-novative für das Jahr 2019, der rund 300.000 Euro betragen soll. Die Be-novative Zrt hat mit der Be-novative Inc ein Tochterunternehmen mit Sitz in den USA, an welcher die Singularity University 1% der Anteile hält.



Be-novative entwickelt und betreibt eine digitale Plattform, mit welcher der Innovationsprozess von Unternehmen beschleunigt und professionalisiert wird. Zentrale Elemente der Lösung sind ein AI-gestützter Gamified Ideation Process, hohe Usability und die globale Vernetzung von Innovationsteams.



Die geplante Mehrheitsbeteiligung sichert den strategischen Nutzen, den Be-novative für das Beratungsangebot der JFDI GmbH, einer 100%-Tochter der startup300 AG, hat und legt darüber hinaus die Basis für den Ausbau der technologiegestützten Innovations-Beratung der Unternehmensgruppe.



Linz, am 6. März 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



