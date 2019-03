Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TAG Immobilien AG (TAG) (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit einem auf über 84.000 Einheiten gewachsenen Portfolio erzielte das Unternehmen ein starkes operatives Ergebnis und profitierte zudem von den in 2017 und 2018 umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...