München (ots) - Nach einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs von Unternehmen im Q4 2018 setzt sich der Trend auch 2019 fort. Im Januar und Februar verdoppelte sich das Volumen der Anfragen beim Finanzierungsvermittler Finanzierung.com im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt sind derzeit Mezzanine- und Eigenkapital-Finanzierungen.



Dies begründet Joachim Haedke, Geschäftsführer der Finanzierung.com, durch einen drohenden Abschwung an den Märkten: "Durch eine erhöhte Eigenkapitalquote im Zuge einer Mezzanine- oder Eigenkapital-Finanzierung verbessern Unternehmen ihre Bonität. Sollte es in der nächsten Zeit zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen, ist eine gute Bonität grundlegend für den Zugang zum Kapitalmarkt und zu günstigen Finanzierungskonditionen."



Für eine krisenfeste Unternehmensstruktur sollten Unternehmen neben einer guten Bonität auch ein diversifiziertes Finanzierungsportfolio anstreben. Dieses setzt sich sowohl aus mehreren Dienstleistern als auch aus verschiedenen Finanzierungsinstrumenten zusammen.



